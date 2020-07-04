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Водитель трактора погиб в ДТП в селе Кулаково

Происшествия, 14:08 04 июля 2020

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водитель трактора погиб в результате ДТП в с. Кулаково 3 июля.

Трагедия произошла в 18 часов 10 минут.

"Опрокинулся самодельный трактор. В результате ДТП мужчина 1966 года рождения", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Обстоятельства ДТП выясняются.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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