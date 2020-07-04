Водитель трактора погиб в ДТП в селе Кулаково
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Водитель трактора погиб в результате ДТП в с. Кулаково 3 июля.
Трагедия произошла в 18 часов 10 минут.
"Опрокинулся самодельный трактор. В результате ДТП мужчина 1966 года рождения", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Обстоятельства ДТП выясняются.
Инна Пахомова