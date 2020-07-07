В Тоболово объявили конкурс на лучшее название нового детского сада

| Фото: Администрация Ишимского района во "ВКонтакте" | Фото: Администрация Ишимского района во "ВКонтакте"

Новый детский сад открыли в селе Тоболово Ишимского района и объявили конкурс на его лучшее название. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала директор Тоболовской средней школы Надежда Жидкова.

С момента открытия дошкольного учреждения, 2 июля, поступило шесть вариантов названий, которые организаторы пока держат в секрете. Итоги конкурса подведут 1 сентября во время торжественного открытия детсада. Добавим, что официальное открытие прошло без воспитанников из-за действующего режима ограничений.

Детский сад переоборудован из здания бывшей школьной столовой. За два месяца провели ремонт и закупили необходимое оборудование. 1,5 млн рублей освоено из бюджета Ишимского района на эти цели. Ремонт детского сада провели в рамках национального проекта "Демография".

"Детский сад рассчитан на 30 детей, что полностью закрыло потребность в местах для дошкольников Тоболово. Группа и штат укомплектованы, с детьми будут работать два воспитателя и один помощник, уборщица. Победителя конкурса на лучшее название для детского сада ждут приз и благодарность", - подчеркнула Надежда Жидкова.

Напомним, что за последние два года в Ишимском районе было открыто пять групп полного дня.

Инна Кондрашкина