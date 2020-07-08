ОСАГО может стать дешевле для аккуратных водителей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Расширить тарифный коридор ОСАГО намерен Банк России, чтобы страховые компании могли назначать более низкий тариф аккуратным водителям и более высокий тариф — тем, кто водит рискованно и нарушает правила дорожного движения. Соответствующий проект указания опубликован на сайте регулятора, сообщает Центробанк.

С 24 августа 2020 года вступят в силу поправки в закон об ОСАГО по индивидуализации тарифов. Базовая ставка тарифа перестанет быть одинаковой для всех водителей на одной территории, а будет определяться страховщиком для каждого автовладельца индивидуально в зависимости от его риск-профиля.

Помимо факторов, напрямую установленных в законе, таких, например, как наличие грубых нарушений правил дорожного движения, страховщики при установлении тарифа смогут учитывать иные обстоятельства. Это может быть возраст транспортного средства, его пробег, семейное положение и наличие детей у водителя, установка на автомобиле телематических устройств и другие факторы. Использование страховщиками всей доступной информации повысит точность разделения водителей с низким и высоким уровнем риска и, соответственно, позволит точнее отражать в цене полиса фактический риск.

Проект указания предусматривает расширение границ коридора для тарифов по легковым автомобилям физических лиц на 10% вниз и вверх, что позволит в большей степени дифференцировать тарифы для водителей с разным уровнем риска.

Для общественного транспорта (регулярные автобусы, троллейбусы, трамваи) опускание нижней границы тарифа составит 5%, верхняя граница тарифа останется без изменений.

В связи с высокой аварийностью, значительной разницей между уровнем водителей и существенной недооцененностью тарифов наибольшее расширение коридора — на 30% вниз и вверх — предусмотрено для такси. Более широкий коридор позволит эффективно воздействовать рублем на недисциплинированных таксистов и снижать тариф аккуратным водителям.

В проекте указания также установлены факторы дискриминационного характера, которые страховщикам будет запрещено учитывать при определении базовой ставки тарифа. К ним относятся национальная, расовая, языковая принадлежность, вероисповедание, должностное положение.

Планируется, что новые тарифы начнут действовать одновременно со вступлением в силу поправок в закон об ОСАГО.