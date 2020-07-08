Болельщики сборной России по футболу могут попасть на тренировку команды

| Фото: РФС | Фото: РФС

Возможность вчетвером посетить тренировку сборной России по футболу дарит болельщикам Российский футбольный союз.

Чтобы принять участие в конкурсе необходимо до 14 июля под постом официальной группы сборной России во ВКонтакте оставить фотографию своей семьи или семей родственников. В комментариях к фото написать количество лет, проведенных вместе.

Победителя выберут 15 июля с помощью рандомайзера среди всех участников.