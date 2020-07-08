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Болельщики сборной России по футболу могут попасть на тренировку команды

Общество, 17:43 08 июля 2020

РФС | Фото: РФС

Возможность вчетвером посетить тренировку сборной России по футболу дарит болельщикам Российский футбольный союз.

Чтобы принять участие в конкурсе необходимо до 14 июля под постом официальной группы сборной России во ВКонтакте оставить фотографию своей семьи или семей родственников. В комментариях к фото написать количество лет, проведенных вместе.

Победителя выберут 15 июля с помощью рандомайзера среди всех участников.

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# конкурс , сборная России по футболу

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