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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

На Ямале отменены выезды детей на четвертые смены в летние лагеря

Общество, 15:53 09 июля 2020

yanao.ru | Фото: yanao.ru

Выезды детских групп в летние лагеря за пределами ЯНАО, запланированные на июль и август, отменены до стабилизации эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает окружной департамент молодежной политики и туризма. Отменены выезды для 1 тыс. 110 человек, в том числе, смена на 320 мест в тюменской "Ребячьей Республике".

Как напомнили в ведомстве, Министерство просвещения РФ объявило, что на начальном этапе старта работы детские базы отдыха и оздоровления будут принимать детей только из тех регионов, где расположены сами лагеря.

Для организации досуга детей и подростков, которые остались в округе, запущен единый окружной портал. Здесь можно присоединиться к различным видам активного отдыха: мастер-классам и квизам, экскурсиям и походам, дискотекам и викторинам, спортивным соревнованиям и другим мероприятиям форматов онлайн и офлайн.

Вся актуальная информация оперативно размещается на сайте департамента и на портале molcentr.ru.

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# летние лагеря , летний детский отдых , ЯНАО

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