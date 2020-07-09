На Ямале отменены выезды детей на четвертые смены в летние лагеря

| Фото: yanao.ru | Фото: yanao.ru

Выезды детских групп в летние лагеря за пределами ЯНАО, запланированные на июль и август, отменены до стабилизации эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает окружной департамент молодежной политики и туризма. Отменены выезды для 1 тыс. 110 человек, в том числе, смена на 320 мест в тюменской "Ребячьей Республике".

Как напомнили в ведомстве, Министерство просвещения РФ объявило, что на начальном этапе старта работы детские базы отдыха и оздоровления будут принимать детей только из тех регионов, где расположены сами лагеря.

Для организации досуга детей и подростков, которые остались в округе, запущен единый окружной портал. Здесь можно присоединиться к различным видам активного отдыха: мастер-классам и квизам, экскурсиям и походам, дискотекам и викторинам, спортивным соревнованиям и другим мероприятиям форматов онлайн и офлайн.

Вся актуальная информация оперативно размещается на сайте департамента и на портале molcentr.ru.