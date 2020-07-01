Нижнетавдинские животноводы увеличили производство молока

| Фото: mcx.ru | Фото: mcx.ru

11 тыс. 533 тонны молока получили животноводы Нижнетавдинского района по итогам полугодия. Реализовано на переработку 11 тыс. 64 тонн, что на 1 тыс. 805 тонн выше в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

Общее поголовье крупного рогатого скота в муниципальном образовании составляет 8 тыс. 203 головы, в том числе 3 тыс. 276 голов - коровы молочного направления.

Удой на одну фуражную корову в Нижнетавдинском районе составил по итогам шести месяцев 2020 года - 3 тыс. 421 кг.

Среди лидеров по производству молока: КФХ Шармазанов С.П. - 4 тыс. 387 кг; "ООО "ПК Молоко" - 3 тыс. 673 кг.

Нижнетавдинские животноводы получили 1 тыс. 562 тонны мяса в живом весе, в том числе 1 тыс. 244 тонны - свинина. В ООО "Свинокомплекс Тюменский" на 1 июля поголовье свиней составляет 27 тыс. 570 голов, в том числе 1 тыс. 828 свиноматок. Среднесуточный привес на откорме - 951 гр.

Анжела Лебедева