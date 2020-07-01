Жителям Тюменской области напомнили о штрафах за нарушение противопожарного режима

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Административный штраф от 1 до 2 тыс. рублей грозит жителям Тюменской области за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

Кроме того, как сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима предусмотрено привлечение виновных лиц к административной ответственности по ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ (административный штраф на граждан в размере от 4 до 5 тыс. рублей, на должностных лиц от 20 до 40 тыс. рублей, на юридических лиц от 300 до 500 тыс. рублей).

В случае нарушения правил пожарной безопасности, в результате которого возник лесной пожар без причинения ущерба лесным насаждениям предусмотрен административный штраф на граждан в размере 5 тыс. рублей, на должностных лиц - 50 тыс., на юридических лиц от 500 тыс. до 1 млн рублей.

По данным регионального диспетчерского пункта "Тюменской авиабазы" за минувшие сутки на территории Тюменской области ликвидирован один лесной пожар (в Ишимском районе). Всего с начала года на территории Тюменской области ликвидировано 93 лесных пожара.

По погодным условиям 10 июля в Уватской авиазоне прогнозируется II класс пожарной опасности (малая степень), в Тобольской и Тюменской авиазонах – III класс пожарной опасности (средняя степень), в Ишимской авиазоне – IV класс пожарной опасности (высокая степень). 11 июля в Ишимской и Тобольской авиазоне прогнозируется IV класс пожарной опасности, в Тюменской авиазоне – III класс пожарной опасности, в Уватской – II класс пожарной опасности.

В регионе, напоминает департамент лесного комплекса Тюменской области, действует особый противопожарный режим.

На период его действия в лесах запрещено разводить костры и выжигать сухую растительность, сжигать мусор, готовить пищу на открытом огне, углях, в том числе с использованием устройств для приготовления пищи на углях, за исключением приготовления и приема пищи в специально отведенных зонах отдыха, предусмотренных на территориях поселений и городских округов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ.

Организациям, независимо от организационно-правовой формы, нельзя проводить пожароопасные работы, в том числе сельскохозяйственные палы, сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на полях, сжигание мусора.

Запрещено сжигать порубочные остатки за исключением земель лесного фонда. Сжигание порубочных остатков на землях лесного фонда осуществляется при I классе пожарной опасности на основании решения департамента лесного комплекса Тюменской области в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в лесах.

Запрещено выжигать сухую траву, разводить костры, сжигать хворост, порубочные остатки и горючие материалы, а также оставлять сухостойные деревья и кустарники в границах полос отвода и придорожных полосах автомобильных дорог, в границах полос отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов.