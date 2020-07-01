Тюменцы помогают автоинспекторам выявлять пьяных водителей

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив) | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив)

Жители Тюменской области активно противодействуют пьяному вождению, сообщая в полицию о неадекватных и нетрезвых автомобилистах. Об этом сообщил руководитель Управления ГИБДД по Тюменской области Александр Селюнин.

"Это помогает нам вовремя остановить пьяного за рулем. ГИБДД благодарна гражданам за содействие в наведении порядка на дорогах", сказал он.

В этом году в состоянии алкогольного опьянения было задержано более 4 тыс. 500 водителей, 572 повторно сели за руль в пьяном виде, им грозит уголовная ответственность, сообщает пресс-служба ведомства.

По вине водителей, которые управляли транспортом в состоянии опьянения, произошло 96 ДТП, погибли 12 человек, 164 получили травмы. Это меньше на 10 %, чем в 2019 году.