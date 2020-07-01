Стартовал набор учителей в гуманитарный проект в зарубежных школах

| Фото: phototyumen.ru | Фото: phototyumen.ru

Гуманитарный проект Минпросвещения России, направленный на продвижение русского языка и российского образования за рубежом, расширяет свои границы и открывает прием заявок учителей для преподавания в зарубежных школах, сообщает министерство.

Пять стран заинтересованы в том, чтобы российские педагоги обучали местных школьников русскому языку, математике, физике, химии и многим другим предметам.

Прием заявок на вакансии учителей-предметников открыт по следующим направлениям:Монголия – русский язык как иностранный; Сербия – математика, информатика, физика, химия, биология; Таджикистан – математика, физика, химия, биология, география, информатика; Киргизия – учителя начальных классов, математика, физика; Узбекистан – учителя русского языка и литературы.

Прием заявок проводится до 10 августа 2020 года.

Гуманитарный проект Минпросвещения России реализует совместно с национальными министерствами образования стран-партнеров. Он уже доказал свою востребованность, неоднократно отмечался в ходе двусторонних встреч на высшем уровне, так как деятельность российских педагогов привела к росту уровня владения русским языком среди местных школьников.

"Наши учителя выполняют особую миссию – рассказывают местным школьникам и учителям о России, нашей культуре и традициях, научных достижениях, делятся с коллегами лучшими практиками отечественного образования. Их деятельность важна для России и востребована за рубежом, что подтверждается высокими оценками со стороны наших иностранных партнеров, также заинтересованных в том, чтобы российские учителя преподавали в местных школах русский язык и другие дисциплины", – отметил министр просвещения Сергей Кравцов.

В Киргизии проект реализуется с 2019 года, в Таджикистане – с 2017-го, во Вьетнаме – с 2020 года. За это время учителя обучили свыше 10 тыс. школьников, получили благодарственные письма и многочисленные грамоты за вклад в развитие системы образования от российских и зарубежных властей.

Принимая участие в проекте, российские учителя получают ценный опыт межкультурного взаимодействия и овладевают лучшими практиками преподавания, которые могут быть полезны и для отечественной системы образования.

Помимо работы в классе, учителя занимаются с детьми творческой деятельностью, организовывают литературные вечера, конкурсы, просмотры российских фильмов. Также педагоги имеют возможность профессионально развиваться: они регулярно участвуют в круглых столах и семинарах.

Учителям гарантируется выплата заработной платы, предоставление жилья и медицинского страхования, возмещение транспортных расходов до места работы и обратно.

Участие в проекте не прерывает педагогический стаж в соответствии с российским законодательством.

Для зачисления в кадровый резерв набора необходимо направить на электронные адреса teacher@edu.gov.ru и interdom.kadrovik@mail.ru резюме, составленное в произвольной форме, а также копию диплома об образовании.

Предпочтение отдается кандидатам, имеющим опыт работы в школах, а также прошедшим аттестацию педагогических работников в течение последних трех лет.