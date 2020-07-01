Жителя Заводоуковска обвиняют в убийстве бывшей сожительницы

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Жителю Заводоуковска предъявлено обвинение в убийстве бывшей сожительницы, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области. Злоумышленник вывез тело убитой в лес и обратился в полицию с заявлением об исчезновении женщины.

По версии следствия, ночью 9 июля бывшая сожительница пришла домой к обвиняемому. Между ними произошел конфликт. Разозлившись, что потерпевшая может разбудить его престарелую мать, мужчина схватил деревянный брус и два раза ударил женщину по голове. Утром он спрятал тело погибшей в лесу. Расследование уголовного дела продолжается.