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Жителя Заводоуковска обвиняют в убийстве бывшей сожительницы

Происшествия, 12:13 16 июля 2020

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Жителю Заводоуковска предъявлено обвинение в убийстве бывшей сожительницы, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области. Злоумышленник вывез тело убитой в лес и обратился в полицию с заявлением об исчезновении женщины.

По версии следствия, ночью 9 июля бывшая сожительница пришла домой к обвиняемому. Между ними произошел конфликт. Разозлившись, что потерпевшая может разбудить его престарелую мать, мужчина схватил деревянный брус и два раза ударил женщину по голове. Утром он спрятал тело погибшей в лесу. Расследование уголовного дела продолжается.

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# Заводоуковск , следователи , убийство , уголовное дело

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