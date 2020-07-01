Молодой котик ищет заботливых хозяев

Фото из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте Фото из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте

Котик по кличке Вихо ищет дом. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в Благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Вихо чуть более четырех месяцев. Его нашли весной на ул. Фабричной в Тюмени. Котик стерилизован и готов к переезду в новый дом. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Контакт для будущих хозяев - Наталья.

Отметим, что с 13 по 18 июля, благодаря фонду "Потеряшки" новый дом обрели девять животных. Выбрать питомца на передержку или постоянное место жительства можно здесь.







Евгения Шевцова