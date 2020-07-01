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Молодой котик ищет заботливых хозяев

Общество, 18:06 19 июля 2020

Фото из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте

Котик по кличке Вихо ищет дом. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в Благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Вихо чуть более четырех месяцев. Его нашли весной на ул. Фабричной в Тюмени. Котик стерилизован и готов к переезду в новый дом. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Контакт для будущих хозяев - Наталья.

Отметим, что с 13 по 18 июля, благодаря фонду "Потеряшки" новый дом обрели девять животных. Выбрать питомца на передержку или постоянное место жительства можно здесь.



Евгения Шевцова

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# домашние животные , потеряшки

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