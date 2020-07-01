Молодой котик ищет заботливых хозяев
Фото из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте
Котик по кличке Вихо ищет дом. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в Благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".
Вихо чуть более четырех месяцев. Его нашли весной на ул. Фабричной в Тюмени. Котик стерилизован и готов к переезду в новый дом. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Контакт для будущих хозяев - Наталья.
Отметим, что с 13 по 18 июля, благодаря фонду "Потеряшки" новый дом обрели девять животных. Выбрать питомца на передержку или постоянное место жительства можно здесь.
Евгения Шевцова