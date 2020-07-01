На пожаре в Заводоуковском городском округе погиб мужчина

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Мужчина 1958 года рождения погиб на пожаре в пос. Центральный в Заводоуковском городском округе 19 июля.

Сообщение о пожаре поступило в 22 часа 30 минут. Возгорание возникло в частном жилом доме размерами шесть на восемь метров.

В ликвидации огня задействовали пять единиц спецтехники. С пламенем боролись 11 человек личного состава. "Пожар удалось остановить быстро. В 23 часа 40 минут его ликвидировали", — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Площадь пожара составила 48 квадратных метров. Причиной стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Инна Пахомова