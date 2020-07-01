Более 1300 выпускников Тюменской области сдавали ЕГЭ по биологии

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Более 1 тыс. 300 выпускников Тюменской области сдавали Единый государственный экзамен по биологии 20 июля. Это примерно такое же количество, что и в 2019 году, сообщает региональный департамент образования и науки.

В этот же день более 540 выпускников региона писали ЕГЭ по иностранным языкам. Большинство 11-классников выбрали для сдачи английский язык, единицы определили для себя немецкий, французский, китайский языки. Экзамен по говорению для них пройдет 22 и 23 июля.

Как сообщила пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Самохвалова, стали известны итоги первого дня ЕГЭ по русскому языку, 100 баллов по предмету получили 15 выпускников. И это не окончательный результат, отметила она. Всего на сегодня в регионе выявлено десять 100-балльников по информатике, шесть - по географии, четыре - литературе.

Среди обладателей самого высокого балла по ЕГЭ выпускники Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Ярковского и Тюменского районов.

Анжела Лебедева