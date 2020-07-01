Анестезиологи тюменского Медицинского города получили метаболограф

| Фото: МКМЦ «Медицинский город» | Фото: МКМЦ «Медицинский город»

Метаболограф экспертного класса получили для работы анестезиологи тюменского Медицинского города, сообщает пресс-служба учреждения.

Система позволяет проводить непосредственное определение потребления кислорода и выделения углекислого газа среди тяжелых пациентов, которые не имеют возможности самостоятельно питаться. Аналогичное оборудование имеется лишь в нескольких медицинских центрах России, среди онкоцентров страны тюменский стал первым, который его приобрел.

Как рассказала заведующая отделением анестезиологии и реанимации МКМЦ "Медицинский город" Татьяна Куцева, исследование и оценка метаболических потребностей критически больных пациентов крайне важны, такой современный подход позволяет сократить срок реабилитации больного и его пребывания в отделении интенсивной терапии.

"Наши пациенты нередко поступают к нам в состоянии крайнего истощения организма, белково-энергетической недостаточности, а также с тяжелой сопутствующей патологией. Используя возможности нового аппарата, мы можем подобрать оптимальный вид питания для каждого конкретного человека, отслеживать степень усвоения метаболитов и корректировать питание. Теперь у наших пациентов появилось еще больше шансов на успешное выздоровление и реабилитацию после операции или проведенной химиотерапии", - пояснила она.

Оборудование экспертного класса было приобретено за счет областного бюджета. Врачи-анестезиологи-реаниматологи "Медицинского города" уже прошли необходимое обучение и успешно применяют новые возможности в ежедневной работе. Напомним, что региональной программой по борьбе с онкозаболеваниями, реализуемой в рамках нацпроекта "Здравоохранение", предусмотрено снижение в Тюменской области к 2024 году смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 132 случаев на 100 тыс. населения.