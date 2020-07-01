Тюменские соцработники станут экспертами по уходу за пожилыми людьми и инвалидами

| Фото: Областной геронтологический центр | Фото: Областной геронтологический центр

Специальный образовательный курс "Эксперт по геронтологическому уходу" для социальных работников стартовал в Тюмени, сообщает Областной геронтологический центр.

Слушателями стали будущие тренеры-наставники по уходу за пожилыми людьми и инвалидами из 20 организаций социального обслуживания региона.

До конца сентября с ними проведут 170 часов лекций и практических занятий и предложат 30 часов самостоятельной подготовки и стажировки.

В качестве спикеров курса привлечены опытные преподаватели Тюменского медицинского университета, Тюменского медицинского колледжа. Последний, практический недельный блок обучения, проведут зарубежные эксперты Центра геронтологического ухода из Германии.

Образовательный курс реализуется в рамках пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в Тюменской области, который является частью регионального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография".

Организаторы уверены, что участие в нем поможет слушателям не только освоить новые техники, методы и приемы ухода за нуждающимися пожилыми людьми и инвалидами, но и грамотно обучать персонал на местах.