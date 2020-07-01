Около 12% предпринимателей открывают свой бизнес дистанционно с помощью Сбербанка

| Фото: www.nalog.ru | Фото: www.nalog.ru

Более 170 предпринимателей Тюменской области оценили удобство дистанционной регистрации бизнеса и открытия расчетного счета по итогам второго квартала. Доля регистрирующих новый бизнес онлайн составила около 12%.

В условиях пандемии и введенных ограничений желающих начать свое дело онлайн становится все больше. Сервис Сбербанка по регистрации бизнеса и дистанционному открытию счета позволяет зарегистрировать ИП или ООО с одним учредителем без посещения государственных учреждений и офиса банка. Достаточно иметь паспорт РФ, быть старше 18 лет и являться пользователем Сбербанк Онлайн. Проверки проводятся банком в режиме реального времени.

"Мы развиваем сервис, чтобы сделать его доступным, расширяем географию нашей партнерской сети. Более 50 компаний Тюмени и городов Тюменской области уполномочены проводить регистрацию и идентификацию клиентов. Это особенно актуально для удаленных территорий, где отсутствуют офисы ФНС. Пакеты документов направляются в электронном виде, что исключает время на пересылку. – отметил заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка Александр Исаев. - Кроме этого предприниматели не несут расходов по старту бизнеса. Им не надо платить госпошлину или оплачивать электронную подпись для подписания документов в ФНС. А самое главное, сервис дистанционной регистрации бизнеса от Сбербанка экономит время наших клиентов".

По словам руководителя компании ООО "Центр налоговой помощи" Александра Малецкого, сервис Сбербанка стал отличной возможностью поддержать предпринимателей в условиях, когда все учреждения работали в ограниченном формате."Регистрация бизнеса с открытием расчетного счета не выходя из дома - это действительно уникальный продукт. В период, когда все работали удаленно или находились на самоизоляции, наши клиенты, желающие зарегистрировать бизнес, удивлялись, что это можно сделать без личных встреч и в такой короткий срок. И мы еще раз поняли необходимость идти в ногу со временем, пробовать, прорабатывать, адаптировать под себя и внедрять новые "фишки" от Сбербанка", - сообщила эксперт.