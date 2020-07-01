Роспотребнадзор изучил воду в озере Малое Андреевское

| Фото: Роспотребнадзор Тюменской области | Фото: Роспотребнадзор Тюменской области

Пробы воды из озера Малое Андреевское Тобольского района не соответствуют требованиям гигиенических нормативов. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

В частности, не соответствуют требованиям такие показатели, как общие колиморфные бактерии, биохимическое потребление кислорода, химическое потребление кислорода, массовая концентрация марганца и общего железа.

Присутствие в природных водах металлов (марганец и железо) является региональной особенностью территории Западной Сибири и в таких концентрациях не свидетельствует об антропогенном вмешательстве.

Запах - землистый, не химической природы. Химическое потребление кислорода - показатель содержания органических веществ в воде. Суть метода исследования заключается в определении количества кислорода, израсходованного на окисление всех органических и минеральных веществ естественного происхождения.