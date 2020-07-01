  • 25 июля 202025.07.2020суббота
  • USD71,5974
    EUR83,1031
  • В Тюмени 13..15 С 2 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменская область, РФС и Минспорт подписали соглашение о развитии футбола

Губернатор, 20:10 25 июля 2020

Фото пресс-службы РФС

Соглашение о сотрудничестве в сфере развития футбола заключили правительство Тюменской области, Министерство спорта России, Российский футбольный союз и региональная федерация футбола.

Документ подписали губернатор Тюменской области Александр Моор и президент Российского футбольного союза Александр Дюков. Торжественная церемония состоялась в Екатеринбурге 25 июля.

"В Тюменской области футбол является одним из самых массовых видов спорта - им занимается более 35 тысяч человек, у нас есть свои футбольные традиции и победы. Так, в 2019 году мини-футбольный клуб "Тюмень" стал победителем чемпионата России. Подписание соглашения о сотрудничестве с Минспорта России и Российским футбольным союзом открывает для тюменского футбола новые возможности и перспективы. Это касается развития в регионе массового футбола, проведения соревнований различного уровня, модернизации системы подготовки спортивного резерва и, что очень важно, обучения и повышения квалификации тренеров, судей и специалистов по футболу из муниципальных образований", - прокомментировал Александр Моор.

Основная цель региона в сфере развития футбола - к 2024 году увеличить численность занимающихся в полтора раза и довести ее до более чем 50 тысяч человек, подчеркнул губернатор.

"Соглашение позволит систематизировать работу по дальнейшему развитию спорта номер один в регионе, определить ключевые цели и необходимые мероприятия для их достижения, а также распределить сферы ответственности между региональными властями и федерациями футбола, Министерством спорта России и Российским футбольным союзом", - отметил Александр Дюков.

Председатель федерации футбола Тюменской области Александр Попов отметил, что необходимо развивать инфраструктуру, повышать уровень тренерского и судейского корпусов, улучшать систему подготовки резерва и уделять больше внимания футболу в школах и институтах.

Евгений Бабенко

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Дюков , Александр Моор , футбол

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:10 25.07.2020Тюменская область, РФС и Минспорт подписали соглашение о развитии футбола
18:21 25.07.2020Александр Моор: тюменцам по плечу самые сложные проекты
20:06 24.07.2020Александр Моор: Тюменская область должна быть уютной и удобной для жизни
21:16 23.07.2020В Тюменской области запрещено посещение лесов из-за угрозы пожаров