В Тобольске стартовал новый набор в классы СИБУРа

| Фото: СИБУР Тобольск | Фото: СИБУР Тобольск

50 учеников в тобольских школах №9 и №18 будут готовится к осознанному выбору будущей профессии в профильных классах СИБУРа, сообщает пресс-служба компании.

Для зачисления в профильные классы им необходимо успешно сдать государственную итоговую аттестацию по математике, физике и химии, а также входное тестирование по профильным предметам. Кроме того, претенденты на учебу в классе СИБУРа проходят обязательное собеседование с представителями компании и представляют свое портфолио с достижениями в научной и учебной деятельности.

Как отметила руководитель направления Корпоративного университета СИБУРа Юлия Воротникова, компания нуждается в высококвалифицированных кадрах, инженерах будущего.

"На рынке труда найти таких специалистов непросто. Поэтому как и многие другие компании СИБУР реализует программы подготовки инженерных кадров со школьной скамьи. Для тобольских ребят участие в этих программах — хорошая возможность получить лучшее российское образование и в перспективе престижную работу в активно развивающейся отрасли", - отметила Юлия Воротникова.

Помимо общеобразовательной программы школьники в классах СИБУРа углубленно изучают химию, физику, английский язык. Дополнительные часы по программированию в различных средах будут проходить в центре "IT-эксперт" и в "IT-лаб" школы №9. В новом учебном году партнерами программы выступят РХТУ им. Менделеева и Томский политехнический университет, преподаватели которых будут давать основы проектной деятельности, олимпиадную и ЕГЭ подготовку. Азы профессий по востребованным рабочим профессиям школьники будут осваивать на базе Тобольского многопрофильного техникума и на площадках World Skills Russia.

Особенность профильных классов — непосредственный выход воспитанников на производство, знакомство вживую с оборудованием и технологическими процессами. В новом учебном году уроки на производстве будут проходить в рамках специализированного курса по основам нефтепереработки, который компания разработала совместно с Союзом нефтегазопромышленников РФ.

В 2020 году в классах СИБУРа была внедрена технология эффективного обучения от центра образовательных технологий Advance. Курс "Учись учиться" призван помочь выпускникам хорошо сдать ЕГЭ и работать в условиях большой информационной нагрузки.

На протяжение учебы школьники участвуют во всероссийских олимпиадах по химии и физике, профильных турнирах, презентуют свои проекты на конференциях различного уровня. Также посещают летние школы для одаренных детей, предметные школы, губернаторские смены и образовательные центры. Уже в августе учащиеся нового набора приступят к проектной деятельности на площадке проекта "СИРИУС онлайн", на которой представлены и темы компании по катализаторам, биополимерам и композитным материалам.

По завершении обучения в школе выпускников ждут профильные факультеты вузов – партнеров компании. Среди них, Тюменский индустриальный университет, Уфимский государственный нефтяной технический университет, Томский политехнический университет, Дальневосточный федеральный университет и другие.