В Викулово определили лучшие рисунки против наркотиков
Итоги антинаркотического конкурса рисунков "Должен знать" подвели в Викуловском районе.
Победителей определили зрительским голосованием. Среди школьников старшей возрастной группы больше всех голосов (28) набрала Валентина Цимбал. На втором месте (9 голосов) Виктория Мархель.
В средней возрастной группе активнее всех зрители поддержали работу Елены Рогатенко (187 голосов), на втором месте Ярослав Пономарев (158 голосов), на третьем - Ева балаганина (57 голосов).
Среди младших школьников был только один конкурсант - Глеб Пономарев, он и стал победителем.
По словам организаторов, все работы получились яркими и интересными. Финалисты получат дипломы и подарочные сертификаты.
Евгения Шевцова