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В Викулово определили лучшие рисунки против наркотиков

Общество, 19:11 28 июля 2020

Фото организаторов

Итоги антинаркотического конкурса рисунков "Должен знать" подвели в Викуловском районе.

Победителей определили зрительским голосованием. Среди школьников старшей возрастной группы больше всех голосов (28) набрала Валентина Цимбал. На втором месте (9 голосов) Виктория Мархель.

В средней возрастной группе активнее всех зрители поддержали работу Елены Рогатенко (187 голосов), на втором месте Ярослав Пономарев (158 голосов), на третьем - Ева балаганина (57 голосов).

Среди младших школьников был только один конкурсант - Глеб Пономарев, он и стал победителем.

По словам организаторов, все работы получились яркими и интересными. Финалисты получат дипломы и подарочные сертификаты.

Евгения Шевцова

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# Викуловский район , конкурс рисунков , молодежь

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