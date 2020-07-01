В Викулово определили лучшие рисунки против наркотиков

Фото организаторов Фото организаторов

Итоги антинаркотического конкурса рисунков "Должен знать" подвели в Викуловском районе.

Победителей определили зрительским голосованием. Среди школьников старшей возрастной группы больше всех голосов (28) набрала Валентина Цимбал. На втором месте (9 голосов) Виктория Мархель.

В средней возрастной группе активнее всех зрители поддержали работу Елены Рогатенко (187 голосов), на втором месте Ярослав Пономарев (158 голосов), на третьем - Ева балаганина (57 голосов).

Среди младших школьников был только один конкурсант - Глеб Пономарев, он и стал победителем.

По словам организаторов, все работы получились яркими и интересными. Финалисты получат дипломы и подарочные сертификаты.

Евгения Шевцова