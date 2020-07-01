Тобольский район предлагает инвесторам четыре тысячи гектаров земли

| Фото: пресс-служба Тобольского района | Фото: пресс-служба Тобольского района

Четыре тысячи гектаров земли готов предложить инвесторам Тобольский район. В приоритете – растениеводство, лесоперерабатывающая промышленность, строительство животноводческих ферм, создание производств по переработке и консервации сельхозпродукции, дикоросов и рыбы, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Площадки также пригодны для придорожного сервиса и логистики – этому направлению способствует выгодное географическое расположение района вдоль реки Иртыш и федеральной трассы Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск.

Всего в реестре зарегистрировано более 20 инфраструктурных площадок. Команда проектного инвестиционного офиса Тобольского района рассматривает и другие предложения, которые в процессе реализации создадут новые рабочие места для жителей района.

"Наша задача – создать как можно больше рабочих мест в районе и сохранить действующие, сегодня это особенно важно. Район открыт для инвесторов, окажем сопровождение проекта на всех стадиях его становления. Готовы поддерживать и местных предпринимателей, и тех, кто придет с других территорий", - отметил глава района Леонид Митрюшкин.