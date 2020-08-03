Росводоканал построит сети водоотведения в Тюменском районе

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Сети водоотведения построит в Тюменском районе Росводоканал Тюмень. Две параллельные ветки коллектора соединят микрорайон Молодежный деревни Ушакова с городской системой водоотведения, сообщает компания.

Подрядчик приступит к подготовительным работам на местности 3 августа. Строительно-монтажные работы планируется завершить осенью. Устаревшие канализационные сооружения выведут из эксплуатации.

"Строительством займется надежный подрядчик Водоканала, "Тюменьтеплогазмонтаж" построил в городе не один десяток километров сетей водоснабжения и водоотведения", - рассказал генеральный директор "Росводоканал Тюмень" Андрей Максимов.

Напомним, что к обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения района "Росводоканал Тюмень" приступил с начала 2020 года в рамках концессионного соглашения правительства региона, администрации Тюменского района и водоканала.