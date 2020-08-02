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Тюменских предпринимателей приглашают на образовательные онлайн-эфиры

Экономика, 13:11 02 августа 2020

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Четыре вида образовательных сессий "Открой свое дело" проводят Правительство Тюменской области, фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области", ТРО "Опора России" и ООО "Центр развития бизнеса".

Сессии проходят в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сообщает ТРО "Опора России" .

Два интенсива для всех видов бизнеса, восемь онлайн-эфиров для конкретных видов бизнеса, восемь онлайн-эфиров для сельских предпринимателей и три онлайн-эфира для самозанятых.

По итогам эфиров участники получат пошаговую инструкцию и полезные материалы для развития своего дела и информацию о мерах господдержки, а также интеграцию в сообщество предпринимателей Тюменской области.

Более подробно ознакомиться с проектом и зарегистрироваться можно на сайте проекта. Подробнее с календарем мероприятий можно ознакомиться здесь.

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# Опора России

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