Тюменских предпринимателей приглашают на образовательные онлайн-эфиры

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Четыре вида образовательных сессий "Открой свое дело" проводят Правительство Тюменской области, фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области", ТРО "Опора России" и ООО "Центр развития бизнеса".

Сессии проходят в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сообщает ТРО "Опора России" .

Два интенсива для всех видов бизнеса, восемь онлайн-эфиров для конкретных видов бизнеса, восемь онлайн-эфиров для сельских предпринимателей и три онлайн-эфира для самозанятых.

По итогам эфиров участники получат пошаговую инструкцию и полезные материалы для развития своего дела и информацию о мерах господдержки, а также интеграцию в сообщество предпринимателей Тюменской области.

Более подробно ознакомиться с проектом и зарегистрироваться можно на сайте проекта. Подробнее с календарем мероприятий можно ознакомиться здесь.