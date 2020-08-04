Капитаны двора проведут неделю морской тематики
60 досуговых площадок в Тюмени провела команда проекта "Капитаны двора" в июле. И как отметили организаторы, это рекорд.
Предстоящая неделя будет посвящена морской тематике. Участников ждут игры в онлайн-формате, творческие мастер-классы.
5 августа пройдет мастер-класс "Морской пейзаж" - основы рисования морского пейзажа. Капитаны двора будут ждать на своих площадках детей от 8 лет.
6 августа волонтеры проведут мастер-класс "Подводный мир" для ребят от 5 лет.
7 августа капитаны двора на мастер-классе "Якорь" раскроют секреты рисования на футболке или шопере. На встречу приглашают подростков.
Количество мест на мастер-классы ограничено. Записаться можно по ссылке.
Анжела Лебедева