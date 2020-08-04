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Капитаны двора проведут неделю морской тематики

Общество, 16:37 04 августа 2020

Капитаны двора во ВКонтакте | Фото: Капитаны двора во ВКонтакте

60 досуговых площадок в Тюмени провела команда проекта "Капитаны двора" в июле. И как отметили организаторы, это рекорд.

Предстоящая неделя будет посвящена морской тематике. Участников ждут игры в онлайн-формате, творческие мастер-классы.

5 августа пройдет мастер-класс "Морской пейзаж" - основы рисования морского пейзажа. Капитаны двора будут ждать на своих площадках детей от 8 лет.

6 августа волонтеры проведут мастер-класс "Подводный мир" для ребят от 5 лет.

7 августа капитаны двора на мастер-классе "Якорь" раскроют секреты рисования на футболке или шопере. На встречу приглашают подростков.

Количество мест на мастер-классы ограничено. Записаться можно по ссылке.

Анжела Лебедева

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