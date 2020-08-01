В Аромашево достраивают новый автодром

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Современную площадку для обучению вождению и испытания автомобилей достраивают в Аромашево.

Как рассказал корерспонденту "Тюменской линии" первый заместитель главы Аромашевского района Иван Пятилетов, основные работы завершены, сейчас здесь наносят разметку и строят вокруг автодрома ограждения.

"Раньше у нас была своя площадка, но она давно устарела. Водителям приходилось ездить в Голышманово за 60 километров. Во время визита губернатора в Аромашевский район глава рассказал о проблеме, в итоге из областного бюджета выделили около 12 миллионов рублей", - рассказал Иван Пятилетов.

Новый автодром отвечает всем требованиям. Это современная площадка с препятствиями, подъемами и спусками, местами для изучения правил дорожного вождения и отработки навыков. Также здесь оборудовали новое энергоэффективное освещение. Продолжается подготовка документов для лицензирования.

По словам Ивана Пятилетова, спрос на обучение вождению в Аромашевском районе высокий. Для будущих водителей уже приобрели учебный автомобиль "Рено Логан", продолжается подготовка документов для лицензирования.

Евгения Шевцова