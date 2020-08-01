Тюменцы могут получить налоговый вычет при покупке жилья

duma.gov.ru duma.gov.ru

О том, как вернуть себе часть потраченных денег при покупке квартиры, дома или земельного участка в пределах уплаченного НДФЛ, рассказали в Госдуме.

Чтобы получить имущественный вычет, нужно быть налоговым резидентом РФ и платить НДФЛ, купить недвижимость на территории России, заплатить за жилье своими деньгами или взять ипотеку, жилье должно быть куплено не у родственника, находиться в собственности или должен быть акт приема-передачи для новостройки.

На одного человека есть лимит имущественного вычета — это 260 тыс. рублей, то есть 13% с 2 млн рублей, потраченных на покупку жилья. Если недвижимость дороже, налог к возврату составит 260 тыс. рублей. Если жилье дешевле, то вы можете в пределах лимита заявить еще вычеты. Если супруги покупают недвижимость совместно и она стоит больше 2 млн рублей, они оба могут получить налоговый вычет, но не более чем с 2 млн рублей каждый. Проценты по ипотеке при этом не учитываются, а вот расходы на ремонт и отделку — могут.

Есть вычет и по процентам на ипотеку, но для него существует отдельный лимит — 3 млн рублей. По процентам также можно получить 13%, то есть 390 тыс. рублей максимум. Вычет по процентам за ипотеку можно получить только с одного объекта как по первоначальному, так и по новому кредиту при рефинансировании.

Для оформления нужны следующие документы: декларация 3-НДФЛ, свидетельство о праве собственности или выписка из ЕГРН, паспорт, договоры о приобретении недвижимости и акта о ее передаче, платежные документы (квитанции, банковские выписки, товарные чеки и т. д.), справка 2-НДФЛ, если подаете декларацию, заявление о распределении вычета между супругами, если купили квартиру в браке, заявление на возврат налога. Если квартира куплена в ипотеку и гражданин хочет получить вычет по процентам, нужно представить копию кредитного договора и справку об уплаченных процентах.

Вычет можно получить как в налоговой, так и у работодателя. При оформлении вычета у работодателя с заработной платы не будет удерживаться налог на доходы в размере 13% до момента исчерпания вычета (право на вычет придется подтверждать в налоговой каждый год). Гражданину не нужно будет подавать 3-НДФЛ, однако перед приходом к работодателю необходимо обратиться в налоговую и получить уведомление о праве на вычет.