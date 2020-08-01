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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени задержали подозреваемого в насилии над ребенком

Происшествия, 16:26 11 августа 2020

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Подозреваемого в преступлении против половой неприкосновенности ребенка задержали в Тюмени, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, вечером 4 августа мужчина под предлогом снятия порчи заманил в подъезд малолетнего ребенка и надругался над ним. Насильник попал в объектив камеры регистратора припаркованной у подъезда машины.

Злоумышленника установили и задержали в кратчайшие сроки. По ходатайству следователя он заключен под стражу.

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Установлено, что мужчина ехал по городу на велосипеде и мог вызывать доверие у детей. Пострадавших от противоправных действий обвиняемого просят обратиться в следственный отдел Центрального округа Тюмени по адресу: ул. Северная, 2/2 или по телефонам: (3452) 45-11-36 и 794-014.

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# насильник , следователи

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