Роспотребнадзор: обработка рук антисептиком - необходимый способ профилактики COVID-19

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Обработка рук кожными антисептиками стала необходимым и ведущим способом профилактики COVID-19, сообщает Роспотребнадзор.

На основании имеющихся данных о процессе переноса инфекции руками, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выделила пять показаний к проведению гигиенической обработки рук, которые включают в себя обязательное обеззараживание рук до контакта с пациентом, перед асептической работой, после контакта с потенциально инфицированным материалом, после контакта с пациентом и после контакта с непосредственным окружением пациента.

В состав эффективного антисептика для рук должно входить не менее 60–80 % изопропилового или этилового спирта, при этом важно понимать, что потереть антисептик между ладонями в течение 5 секунд недостаточно.

Обработка рук антисептиком включает в себя тщательную обработку кожи между пальцами, кончиков пальцев, втирание средства до полного высыхания, но не менее 30 секунд. В инструкциях к некоторым кожным антисептикам есть рекомендации проводить эту процедуру трижды и не менее двух минут, чтобы убить все вирусы.