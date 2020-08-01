Александр Моор: важно, чтобы ношение маски в общественных местах стало нашей общей культурой

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У оперативного штаба Тюменской области нет задачи наказать всех, кто не соблюдает масочный режим - необходимо, чтобы ношение маски стало нашей общей культурой. Такое мнение выразил губернатор Александр Моор во время онлайн-пресс-конференции 12 августа.

Он отметил, что в отношении нарушителей нужно действовать твердо, как в случае с юрлицами, так и с гражданами, однако ношение маски - в первую очередь вопрос сознательности.

"Если окружающие будут нетерпимы к такому поведению, человеку будет неловко, он наденет маску, потому что так будет прилично. Многое зависит от уровня нашего самосознания, от отношения к своему здоровью и здоровью близких. Всегда, к сожалению, найдутся безответственные люди, и с ними надо работать", - подчеркнул глава региона.

Губернатор сообщил, что 14 августа состоится заседание областного оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса, где будет принято решение по поводу режима повышенной готовности, а также работы детских садов и школ.

"Мое личное ощущение как гражданина – нам нужно возвращаться к нормальной жизни, снимать ограничения. Мы научились с этим жить, у нас достаточно здравого смысла, чтобы защитить себя и окружающих. Все будет зависеть от эпидобстановки, но надеюсь, что 1 сентября все образовательные учреждения смогут начать полноценную работу", - сказал Александр Моор.

Отвечая на вопрос о вакцинации от коронавируса, губернатор подчеркнул, что он доверяет российским ученым и уверен в безопасности вакцины, поэтому готов привиться вместе с медиками.

Дарья Казакова