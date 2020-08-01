Коечный фонд госпиталей в Тюменской области будут возвращать к плановой работе, рассказал губернатор

| Фото: www.mos.ru, М.Мишин | Фото: www.mos.ru, М.Мишин

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Постепенно возвращать койки в госпиталях в плановый оборот намерены в Тюменской области. Об этом рассказал губернатор Александр Моор во время онлайн-пресс-конференции 12 августа, отвечая на вопрос корреспондента информационного агентства "Тюменская линия".

Такая возможность появилась в том числе благодаря некоторому снижению заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Глава региона напомнил, что по требованию Минздрава в Тюменской области должны были появиться 769 коек, но создано было больше: первоначальный коечный фонд из 993 коек был увеличен до 1 тыс. 378 в 11 моноинфекционных госпиталях. Даже в самый пик заболеваемости 50% фонда в области были свободны.

"Планов увеличивать число моногоспиталей у нас нет, тем более мы видим в последние дни некоторое снижение заболеваемости. Правительство страны поставило перед нами задачу возвращать койки в плановый оборот и сделать это таким образом, чтобы в течение 72 часов их можно было снова перепрофилировать для лечения ковидных больных. 50% коечного фонда, которые длительное время исключены из плановой медицинской помощи, позволяют это делать", - пояснил Александр Моор.

Принимать решение по числу работающих моногоспиталей в муниципалитетах будут исходя из напряженности на конкретных территориях. В областной столице основные моногоспитали продолжат работу на полную мощность.

Комментируя последствия решения разместить работающих с инфекционными больными врачей и медперсонал в тюменских гостиницах, губернатор назвал его оправданным. Сотрудники моногоспиталей продолжают жить в пяти отелях региона и добираться до работы и обратно спецтранспортом.

"Это не только позволяет защитить семьи медиков от заражения, но и дает им возможность спокойно отдохнуть и восстановиться после тяжелой работы. Безусловно, у нас возникали очаги в больницах и мы о них открыто сообщали, но если бы мы не приняли этих решений, - эти риски были бы существенно выше", - уверен Александр Моор.

Пока что практику размещения сотрудников моногоспиталей в гостиницах в регионе продолжат. Изменения будут зависеть от эпидемической ситуации и от прививочной кампании, о которой 11 августа сообщили федеральные СМИ.

Дарья Казакова