Тюменская область вошла в список регионов с наибольшей долей жителей с антителами к COVID-19

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

В Тюменской области доля самых устойчивых к коронавирусу жителей, у которых есть антитела к инфекции, составляет 24,5%, сообщает Роспотребнадзор.

Кроме Тюменской области в список регионов с наибольшей долей жителей с антителами к COVID-19 вошли Татарстан (31,5%), Санкт-Петербург (26%) и Тульская область (27,8%).

По данным ведомства, за последний месяц наблюдается устойчивое снижение заболеваемости пневмонией в стране, и это явление приобрело признаки тенденции.

За последние сутки в России выявили 5 тыс. 118 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в стране зафиксировали 892 тыс. 654 случаев коронавируса, 15 тыс. 1 смертельный исход и 696 тыс. 681 случай выздоровления.