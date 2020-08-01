Тюменская область вошла в список регионов с наибольшей долей жителей с антителами к COVID-19
В Тюменской области доля самых устойчивых к коронавирусу жителей, у которых есть антитела к инфекции, составляет 24,5%, сообщает Роспотребнадзор.
Кроме Тюменской области в список регионов с наибольшей долей жителей с антителами к COVID-19 вошли Татарстан (31,5%), Санкт-Петербург (26%) и Тульская область (27,8%).
По данным ведомства, за последний месяц наблюдается устойчивое снижение заболеваемости пневмонией в стране, и это явление приобрело признаки тенденции.
За последние сутки в России выявили 5 тыс. 118 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в стране зафиксировали 892 тыс. 654 случаев коронавируса, 15 тыс. 1 смертельный исход и 696 тыс. 681 случай выздоровления.