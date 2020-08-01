Минздрав рассказал россиянам об опасностях курения кальяна и риске заражения COVID-19

| Фото: duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

О том, чем кальян опасен для здоровья, рассказала россиянам руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян.

Она отметила, что кальянный дым токсичен. Он содержит никотин, канцерогенные вещества, токсины и тяжелые металлы. Кроме того, сжигание угля генерирует высокие уровни угарного газа - окиси углерода (СО) и канцерогенных полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Эти токсичные вещества, способные вызвать сердечно-сосудистые, бронхолегочные заболевания и злокачественные новообразования у курильщиков, поглощаемые в больших количествах, могут приводить к аналогичным результатам и у курильщиков кальяна.

Кроме того, за одну кальянную сессию поглощается во много раз больше дыма, чем курильщиками сигарет. Доказано, что за час курения кальяна человек потребляет в 100–200 раз больше отравляющих и канцерогенных веществ и СО, чем за время выкуривания одной, даже самой крепкой сигареты.

Курение кальяна приводит к острым неблагоприятным физиологическим реакциям. Исследования показывают, что у курильщиков кальяна увеличивается частота сердечных сокращений и повышается артериальное давление, возникают другие острые сердечно-сосудистые реакции, нарушение функции дыхания и толерантности к физическим нагрузкам, чаще возникают воспаления легких, обмороки и острые отравления угарным газом.

Эту вредную привычку связывают и с многочисленными долгосрочными неблагоприятными последствиями для здоровья. Систематические обзоры существующих исследований указывают на достоверные связи между курением кальяна и раком легких, свидетельствуют о возможных связях с раком ротовой полости, пищевода, желудка и мочевого пузыря, а также с хронической обструктивной болезнью легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, инсультами, хроническим ринитом, мужским бесплодием, желудочно-пищеводным рефлюксом и нарушением психического здоровья.

Курение кальяна опасно для беременных: оно повышает риск развития врожденных патологий у плода, аномалий развития, в силу воздействия на плод угарного газа, никотина и других токсических веществ. Исследования указывают на связь курения кальяна матери с низким весом тела ребенка при рождении.

Кальян, как и сигарета, вызывает привыкание и зависимость, поскольку его дым в значительных количествах содержит никотин. Пассивный курильщик кальяна наносит непоправимый вред своему здоровью, сопоставимый с вредом от активного курения. Курение кальяна приводит к большему количеству выбросов СО, ПАУ и летучих альдегидов, чем курение сигарет. В равной, или даже в большей степени опасны выбросы токсинов при курении бестабачных смесей через кальян. Таким образом, курильщик кальяна подвергает себя двойному воздействию кальянного дыма – активному и пассивному.​

При курении кальяна, даже при использовании одноразовых мундштуков, высок риск заражения респираторными инфекциями, включая COVID-19 и другие вирусные инфекции и туберкулез, так как бактерии и вирусы успешно обитают и размножаются в трубках и шлангах кальянов.

Напомним, ограничения и запреты курения в общественных местах с недавним принятием поправок в антитабачный закон распространились в том числе на электронные курительные изделия и кальяны. При этом кафе и рестораны, в том числе расположенные на российских курортах, продолжают предлагать посетителям кальяны.