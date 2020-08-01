В Тюменской области за сутки выписали 44 человека после COVID-19

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За сутки после COVID-19 в Тюменской области выписаны 44, всего выздоровели - 5 тыс 804 человека, сообщили в региональном оперативном штабе.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 74 новых случая заболевания. За весь период заболевших насчитывается 6 тыс. 655", - говорится в сообщении.

Среди заболевших в эти сутки - 6 детей. 13 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. 1 тыс. 206 человек остаются под медицинским наблюдением, 3 тыс. 225 находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 28 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.