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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

74 случая COVID-19 выявили в Тюменской области за сутки

Общество, 12:49 09 августа 2020

пресс-служба мэра и правительства Москвы. Максим Мишин | Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы. Максим Мишин

74 новых случая COVID-19 выявлено в Тюменской области за сутки, 8 августа. Всего в России за это время зарегистрировано 5 тыс. 189 новых случаев коронавируса в 84 регионах страны, сообщает федеральный оперативный штаб.

Из общего количества вновь заболевших 26,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 77 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 3 тыс. 215 человек.

Лидеры по количеству заболевших за сутки: Москва - 689 случаев, Свердловская область - 184, Санкт-Петербург - 160.

По Уральскому федеральному округу: в Югре - 150, на Ямале - 95, в Свердловской области - 184, в Челябинской области - 94, в Курганской области - 19.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 887 тыс. 536 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 14 тыс. 931 летальный исход, выздоровело 693 тыс. 422 человека.

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# коронавирус

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