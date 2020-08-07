Об отрицательном анализе на COVID-19 тюменцам сообщит телефонный робот

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Около 4 тыс. 500 тюменцев узнали о результате анализа на коронавирус от телефонного робота.

Автоинформатор запустили в рамках нацпроекта "Здравоохранение": "Бережливая поликлиника". Напомним, что губернатор Тюменской области принял принципиальное решение: от момента взятия анализа на коронавирус до сообщения результата теперь проходит не более 48 часов. Чтобы узнать результат, не нужно идти в поликлинику или ждать звонка от врача: все сделает робот. Однако говорит он только об отрицательном результате, о положительном или сомнительном может сообщить исключительно медработник.

"Такая система существенно экономит время. Пациент сдает анализ, и, как только готов результат, он автоматически выгружается и запускается процесс обзвона. Раньше этим занимались регистраторы, что было продолжительно по времени и более энергозатратно. Сейчас робот может обзвонить около 150 пациентов за пять минут", - рассказала главврач тюменской поликлиники № 8 Ольга Дурегина.

Она добавила, что за сутки в поликлинике сдают анализ на коронавирус от 150 до 300 человек. Около 90% из них - на дому. За несколько дней работы телефонного робота сотрудники уже получили обратную связь: пациенты довольны качеством и сроками доведения информации.

По словам руководителя регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи Тюменской области Виктории Шуплецовой, обратная связь - одна из особенностей системы. Робот распознает цифровые комбинации или простые голосовые команды. В среднем на 400 вызовов опытный оператор тратит около 12 часов, телефонный робот делает это за несколько минут.

"Мы занимаемся автоматизацией и связью более 10 лет. Когда поступил запрос от областного департамента здравоохранения, максимально быстро реализовали запрос на уже существующем аппаратном комлексе. Фактически поликлиники не несут дополнительных затрат на автообзвон, что упрощает их задачу. Сбоев нет, есть четко запрограммированный сценарий, который исключает человеческий фактор", - отметил директор компании-разработчика "УралМикро" Дмитрий Дубоделов.

В планах теперь автоматизировать предварительное оповещение о дате, времени приема и изменениях работы поликлиники. По подсчетам специалистов, около 10% записанных на прием пациентов не приходят и не предупреждают об отмене записи. Раньше приходилось подключать к этому специалистов call-центров, врачей и медсестер. Теперь участие потребуется только на этапе настройки и контроля системы.

Напомним, инновации и бережливые технологии внедрены сегодня в 52 медорганизациях региона. К 2024 году планируется охватить все поликлиники и стационары. Всего в регионе реализуют более 250 проектов, нацеленные на экономию времени пациентов и сотрудников, создание комфортных условий для оказания медицинской помощи, обеспечение качества, доступности и безопасности медицинских услуг, сообщает областной департамент здравоохранения.