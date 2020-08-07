Шарухо: при гриппе, COVID-19 и других сезонных инфекциях меры профилактики одинаковые
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Меры профилактики COVID-19, гриппа и ОРВИ - одинаковы, рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо
Она уточнила, что пока в Тюменской области вирусы гриппа не циркулируют.
Чтобы предотвратить заражение, нужно соблюдать личную гигиену, избегать мест массового скопления людей, выдерживать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты.
"Особое внимание будет уделяться группам риска - охват прививками должен составить не менее 75%", - сказала Шарухо.
Евгений Бабенко