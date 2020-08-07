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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Шарухо: при гриппе, COVID-19 и других сезонных инфекциях меры профилактики одинаковые

Общество, 12:41 07 августа 2020

www.tobmed.ru

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Меры профилактики COVID-19, гриппа и ОРВИ - одинаковы, рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо

Она уточнила, что пока в Тюменской области вирусы гриппа не циркулируют.

Чтобы предотвратить заражение, нужно соблюдать личную гигиену, избегать мест массового скопления людей, выдерживать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты.

"Особое внимание будет уделяться группам риска - охват прививками должен составить не менее 75%", - сказала Шарухо.

Евгений Бабенко

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# Галина Шарухо , грипп , коронавирус , ОРВИ

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