Шарухо: при гриппе, COVID-19 и других сезонных инфекциях меры профилактики одинаковые

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Меры профилактики COVID-19, гриппа и ОРВИ - одинаковы, рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо

Она уточнила, что пока в Тюменской области вирусы гриппа не циркулируют.

Чтобы предотвратить заражение, нужно соблюдать личную гигиену, избегать мест массового скопления людей, выдерживать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты.

"Особое внимание будет уделяться группам риска - охват прививками должен составить не менее 75%", - сказала Шарухо.

Евгений Бабенко