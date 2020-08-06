На Ямале вышли на второй этап снятия ограничений по коронавирусу

с личного аккаунта Дмитрия Артюхова в Instagram с личного аккаунта Дмитрия Артюхова в Instagram

Из 11 тыс. 621 заболевших коронавирусом в ЯНАО выздоровели 9 тыс. 809 человек по данным на 6 августа. Округ выходит на второй этап снятия ограничений.

Об этом заявил губернатор округа Дмитрий Артюхов в своем аккаунте в Instagram.

"Около половины коек наших инфекционных стационаров свободны. Это значит, мы наконец можем перейти на второй этап снятия ограничительных мер, - говорит он. - Возвращаем к работе садики, но пока не в полную силу. Группы будут заполняться максимум наполовину – это не больше, чем по 12 детей. В учреждениях особое внимание – безопасности воспитанников и сотрудников, дезинфекции, температурному режиму. Каждая группа будет заниматься в отдельных помещениях и не пересекаться с другими детьми, как можно больше времени проводить на свежем воздухе".

В округе откроют двери и учреждения дополнительного образования, к которым предъявляются те же требования по организации работы, что и в детских садах. Максимальное число занимающихся в классах – 10 человек. С 1 августа уже открыли спортклубы, теперь их смогут одновременно посещать до половины от пропускной способности.

Открываются большие магазины - с площадью до 800 метров. У них должен быть отдельный уличный вход, а число клиентов, которые находятся в зале не должно быть больше одного человека на четыре квадратных метра. Как заметил глава округа, для северян важно, чтобы была возможность купить свежие фрукты и овощи, поэтому открываются уличные ярмарки, которые обычно стартуют в августе.

"Прошу каждого жителя округа не забывать, что инфекцию мы еще не победили, берегите себя и близких. И спасибо за многие добрые слова, чувствую себя заметно лучше!", - сказал Дмитрий Артюхов, у которого 31 июля диагностировали COVID-19.

Анжела Лебедева