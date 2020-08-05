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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области еще 149 пациентов вылечились от коронавируса

Общество, 14:26 05 августа 2020

фото Молодая гвардия

149 человек вылечились от коронавирусной инфекции за минувшие сутки, 5 августа. За весь период выписали 5 тыс. 300 пациентов, сообщает оперативный штаб Тюменской области.

Выявили 82 новых случаев заболевания, всего с начала пандемии болезнь подтвердили у 6 тыс. 271 жителя региона.

За сутки COVID-19 зарегистрирован у пятерых детей. 15 пациентов - на ИВЛ, 7 человек размещены в обсерваторе.

1 тыс. 358 человек остаются под медицинским наблюдением, 3 тыс. 398 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 26 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

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# коронавирус

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