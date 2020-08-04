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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области умерла пациентка с коронавирусом

Общество, 13:41 04 августа 2020

www.tobmed.ru

Еще одна пациентка с коронавирусной инфекцией скончалась в Тюменской области, общее число умерших в регионе возросло до 26, сообщает региональный оперативный штаб.

"Несмотря на все усилия врачей, скончалась женщина 1964 года рождения с крайне тяжелым течением двухсторонней пневмонии на фоне хронических заболеваний", - отмечается в сообщении.

По последним данным, лабораторно подтверждены 6 тыс. 189 случаев заболевания, из них 82 – за последние сутки, среди пациентов восемь детей. Общее количество выписанных достигло 5 тыс. 151, 244 человека выздоровели за сутки.

19 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

13 человек размещены в обсерваторе. 1 тыс. 407 человек остаются под медицинским наблюдением, 2 тыс. 816 - находятся на перевахтовке.

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# коронавирус

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