Жители Тюменской области смогут получать результаты тестов на COVID-19 за 48 часов

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О том, кому в первую очередь должны делать анализ на новую коронавирусную инфекцию и сколько времени придется ждать результатов теста, рассказал жителям региона губернатор Тюменской области Александр Моор во время прямого эфира в своих социальных сетях.

По его словам, исследования на COVID-19 приоритетно берутся у тех, кто прибыл в РФ из-за границы, кому поставлен диагноз "внебольничная пневмония", те, кто контактировал с больным коронавирусом при проявлении симптомов. Если нет симптомов, анализ берут на 8-10 день. Также в приоритете по тестированию - работники медорганизаций, имеющие риск инфицирования и при проявлении симптомов.

Следующая группа - это люди с симптомами в коллективах, в интернатах, пансионатах для пожилых, в детских лагерях, учреждениях уголовно-исправительной системы. Также граждане старше 65 лет с респираторными симптомами. Еженедельно берут анализы у работников медорганизаций, которые имеют риск инфицирования при профессиональной деятельности. Тестируют и работников учреждений социального обслуживания, людей, работающих вахтовым методом, детей в организованных коллективах.

"Если у вас есть симптомы ОРВИ, но вы не вернулись из-за рубежа, не контактировали с зараженными, вам не 65 лет, то у вас нет показаний для того, чтобы у вас сразу взяли анализ на коронавирус. Обычный ОРВИ никуда не делся - за последнюю неделю количество диагнозов "острая респираторно-вирусная инфекция" в десять раз больше, чем подтвержденных анализов на COVID-19. Но если при течении ОРВИ у вас осложнение, то по решению лечащего врача назначается анализ на коронавирус или компьютерная томография. Каждый, кто желает, может сделать анализ в частной клинике", - пояснил губернатор.

Он также сообщил, что по постановлению правительства региона всем в семейном очаге заражения коронавирусом за бюджетные средства будет назначено профилактическое лечение. При отсутствии симптомов у членов семьи заразившегося тестирование проводят на 8-10 день. Александр Моор подчеркнул, что все контактировавшие с заболевшим коронавирусом должны соблюдать двухнедельную самоизоляцию, даже если у них нет симптомов.

| Фото: скрин в видео | Фото: скрин в видео

Затронул глава региона и проблему несвоевременного информирования граждан о результатах теста. Он напомнил, что в области делается до 6 тыс. анализов на COVID-19 в день. Чтобы земляки не волновались и не ждали долго, было принято решение автоматически направлять базы данных с результатами тестирования на коронавирус в те поликлиники, где анализы были взяты. Через специальную программу до жителей будет дозваниваться робот, к обзвону людей привлечено дополнительно 50 человек. Это поможет сократить промежуток от взятия проб до информирования пациента о результате до 48 часов.

Медучреждения Тюмени и Тюменского района уже перешли на эту систему, ОКБ №2 включится в процесс в ближайшие дни. В остальных муниципалитетах система уже тестируется. Александр Моор призвал жителей региона давать обратную связь в комментариях в его социальных сетях.

Дарья Казакова