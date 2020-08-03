В Тюменской области свободны более 53% коек для пациентов с COVID-19

www.mos.ru | Фото: Е. Самарин www.mos.ru | Фото: Е. Самарин

Более 53% специализированного коечного фонда для пациентов с коронавирусом свободно в Тюменской области, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.

Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Тюменской области - почти 400 человек на 100 тыс. населения.

"Это практически в полтора раза меньше, чем в среднем по России - 579", - отметила Галина Шарухо в докладе на заседании регионального оперативного штаба по профилактике коронавируса 3 августа.

Темп прироста заболеваемости за минувшие сутки составил 1,46%. Коэффициент распространения заболевания на 3 августа - 0,96.

В целом с начала пандемии, по данным на 3 августа, в регионе зарегистрировано 6 тыс. 107 случаев заболевания COVID-19.