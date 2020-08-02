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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области число случаев COVID-19 превысило шесть тысяч

Общество, 13:07 02 августа 2020

mos.ru | Фото: mos.ru

48 человек вылечились от коронавирусной инфекции за минувшие сутки,1 августа. За весь период поправились 4 тыс. 864 пациента, сообщает оперативный штаб Тюменской области.

Выявлено 90 новых случаев заболевания, всего с начала пандемии болезнь подтвердили у 6 тыс. 19 жителей региона.

За минувшие сутки заболевание подтвердилось у троих детей. 16 пациентов - на ИВЛ, 13 человек размещены в обсерваторе.

1 тыс. 380 человек остаются под медицинским наблюдением, 3 тыс. 498 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 25 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

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# коронавирус

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