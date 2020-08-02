Девяносто случаев COVID-19 выявлено за сутки в Тюменской области

| Фото: mos.ru | Фото: mos.ru

Далее в сюжете В Тюменской области число случаев COVID-19 превысило шесть тысяч

90 случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в Тюменской области за минувшие сутки, 1 августа. Всего в России выявлено 5 тыс. 427 новых случая заболевания в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

В 28,8 % случаев пациенты не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 70 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 3 тыс. 649 человек.

Больше всего заболевших выявили в Москве - 664 человека, в Свердловской области - 199, в ХМАО – 168.

На Ямале 108 заболевших, в Челябинской области - 109, в Курганской области - 36.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 850 тыс. 870 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 14 тыс. 128 летальных исходов, выздоровели 650 тыс. 173 человека.