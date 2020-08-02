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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Девяносто случаев COVID-19 выявлено за сутки в Тюменской области

Общество, 12:40 02 августа 2020

mos.ru | Фото: mos.ru

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90 случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в Тюменской области за минувшие сутки, 1 августа. Всего в России выявлено 5 тыс. 427 новых случая заболевания в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

В 28,8 % случаев пациенты не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 70 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 3 тыс. 649 человек.

Больше всего заболевших выявили в Москве - 664 человека, в Свердловской области - 199, в ХМАО – 168.

На Ямале 108 заболевших, в Челябинской области - 109, в Курганской области - 36.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 850 тыс. 870 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 14 тыс. 128 летальных исходов, выздоровели 650 тыс. 173 человека.

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# коронавирус

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