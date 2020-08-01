Минздрав России: массовая вакцинация от коронавирусной инфекции планируется в октябре
Массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции в России планируется начать в октябре, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщает РИА Новости.
"Мы планируем, что уже более широкое (вакцинирование), все-таки мы должны более постепенно входить в новую систему помощи, она придется больше на октябрь месяц", - сказал он.
Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.
По его словам, сейчас готовится пакет документов для регистрации этого препарата.
"Мы ожидаем еще не менее двух заявлений в ближайшие полтора — два месяца для разрешения на проведение клинических исследований", — добавил министр.
По его словам, после получения регистрационного удостоверения начнется применение вакцин. Прежде всего предстоит вакцинация особых групп.
"Это в первую очередь медики и учителя, и пойдут еще наблюдения за вакцинированными пациентами", — пояснил Мурашко.