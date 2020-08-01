Минздрав России: массовая вакцинация от коронавирусной инфекции планируется в октябре

| Фото: Госдума РФ | Фото: Госдума РФ

Массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции в России планируется начать в октябре, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщает РИА Новости.

"Мы планируем, что уже более широкое (вакцинирование), все-таки мы должны более постепенно входить в новую систему помощи, она придется больше на октябрь месяц", - сказал он.

Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

По его словам, сейчас готовится пакет документов для регистрации этого препарата.

"Мы ожидаем еще не менее двух заявлений в ближайшие полтора — два месяца для разрешения на проведение клинических исследований", — добавил министр.

По его словам, после получения регистрационного удостоверения начнется применение вакцин. Прежде всего предстоит вакцинация особых групп.

"Это в первую очередь медики и учителя, и пойдут еще наблюдения за вакцинированными пациентами", — пояснил Мурашко.