  • 1 августа 20201.08.2020суббота
  • В Тюмени 22..24 С 2 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Минздрав России: массовая вакцинация от коронавирусной инфекции планируется в октябре

Общество, 14:08 01 августа 2020

Госдума РФ | Фото: Госдума РФ

Массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции в России планируется начать в октябре, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщает РИА Новости.

"Мы планируем, что уже более широкое (вакцинирование), все-таки мы должны более постепенно входить в новую систему помощи, она придется больше на октябрь месяц", - сказал он.

Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

По его словам, сейчас готовится пакет документов для регистрации этого препарата.

"Мы ожидаем еще не менее двух заявлений в ближайшие полтора — два месяца для разрешения на проведение клинических исследований", — добавил министр.

По его словам, после получения регистрационного удостоверения начнется применение вакцин. Прежде всего предстоит вакцинация особых групп.

"Это в первую очередь медики и учителя, и пойдут еще наблюдения за вакцинированными пациентами", — пояснил Мурашко.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# вакцинация , коронавирус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:34 01.08.2020Тюменцы могут повысить квалификацию, обратившись в центры занятости
15:03 01.08.2020Звание ветерана труда жителю Бердюжского района присвоили после вмешательства прокуратуры
14:08 01.08.2020Минздрав России: массовая вакцинация от коронавирусной инфекции планируется в октябре
13:37 01.08.2020Тюменцы могут сдать старые батарейки