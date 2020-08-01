85 случаев COVID-19 выявили в Тюменской области за сутки

| Фото: www.mos.ru, Евгений Самарин | Фото: www.mos.ru, Евгений Самарин

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85 случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в Тюменской области за минувшие сутки. Всего в России выявлено 5 тыс. 462 новых случая заболевания в 83 регионах, сообщает 1 августа федеральный оперативный штаб.

В 24,8% случаев пациенты не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 95 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 тыс. 114 человек.

Больше всего новых заболевших выявили в Москве - 690 человек, в Свердловской области - 202, в Ханты-Мансийском АО - 170.

На Ямале 111 заболевших, в Челябинской области - 110, в Курганской области - 33.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 845 тыс. 443 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 14 тыс. 58 летальных исходов, выздоровели 646 тыс. 524 человека.