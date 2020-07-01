В Тобольске больных с COVID-19 лечат в моногоспитале и амбулаторно

| Фото: Областная больница №3 | Фото: Областная больница №3

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Пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тобольске лечат в моноинфекционном госпитале и амбулаторно, сообщает областная больница №3.

Решение о госпитализации больного принимает лечащий врач. Учитывается тяжесть проявления симптомов, характерных для пневмонии: высокая температура, которая держится в течение нескольких дней, одышка, кашель, пониженное давление, учащенное сердцебиение. Принимается во внимание проживание пациента в общежитии и невозможность его изоляции от пациентов из группы риска.

При отсутствии показаний лечение проводится в амбулаторных условиях. Наблюдение за пациентом осуществляют сестринско-врачебные бригады областной больницы №3. В первый же день они приезжают к пациенту, производят осмотр, забор необходимого биоматериала и обеспечивают пациента на весь курс лечения противовирусными препаратами. Необходимыми лекарствами обеспечиваются и контактные лица, которые проживают с больным в одном помещении. Доставкой медикаментов занимаются социальные службы.

Наблюдение пациента продолжается минимум в течение 14 дней, при необходимости — дольше. При отсутствии клинических проявлений заболевания и наличии двух отрицательных анализов на коронавирусную инфекцию пациент выписывается из стационара, либо заканчивает амбулаторное лечение.

На тяжесть проявления и течения заболевания коронавирусной инфекцией очень большое влияние оказывает иммунитет и вирусная нагрузка, которую получает человек. Если не использовать маски, перчатки и неограниченное время находиться в людных местах и закрытых помещениях, можно получить максимальную вирусную нагрузку.