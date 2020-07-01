Роскоронанадзор "штрафует" тюменцев без масок в торговых центрах

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Сотрудник Роскоронанадзора напоминает посетителям тюменских торговых центров о необходимости соблюдать масочный режим в период пандемии нового коронавируса. В роли работника вымышленного ведомства - студент Тюменского государственного института культуры Радик Хуснутдинов.

Первая проверка от Роскоронанадзора прошла в ТЦ "Сити Молл" 31 июля. Молодой актер в костюме сотрудника ведомства "штрафовал" посетителей без масок, а также тех, кто носит маски неправильно и не соблюдает социальную дистанцию в очередях.

В качестве "штрафа" нарушители получали одноразовую защитную маску и стикер с напоминанием о масочном режиме и социальной дистанции.

Сам "сотрудник" отметил, что люди реагируют на напоминание о масочном режиме либо негативно, либо равнодушно, но, тем не менее, надевают защитную маску. "Конечно, людей можно понять - они уже устали от этого, но надо понимать, что чем больше нарушителей масочного режима, тем дольше продлятся ограничения", - поделился Радик Хуснутдинов.

"Сегодня мы протестировали "Сити Молл", считаю, что акцию можно будет перенести и в другие торговые центры города", - рассказала председатель регионального Студенческого совета Екатерина Козеева.

Николай Ступников