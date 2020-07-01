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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Врач из Тюмени раскритиковал тех, кто не верит в существование COVID-19

Общество, 14:47 31 июля 2020

Фото оперативного штаба

Люди до конца не верят во всю серьезность проблемы - эпидемии коронавируса. И среди пациентов были те, кто поверил в опасность вируса и в само его существование только тогда, когда оказался на больничной койке, рассказал клинический ординатор Тюменского медицинского университета Руслан Саттаров.

В составе мультипрофильной медицинской бригады Тюменского ГМУ Руслан Саттаров участвовал в борьбе с пандемией в Новом Уренгое. В моноифекционном госпитале он работал на самом тяжелом участке - в отделении анестезиологии-реанимации.

Руслан Саттаров посоветовал жителям Тюменской области не пренебрегать мерами предосторожности в период пандемии, беречь себя и своих близких, не посещать мест скопления людей, при необходимости соблюдать самоизоляцию.

"Очень сложно работать сутками упакованным в противочумный костюм, но тяжелее всего - видеть, как твой пациент уходит. Такое, к сожалению, случалось, так как заболевание серьезное. Эмоционально очень тяжело", - сказал он.

В Новом Уренгое Руслан Саттаров сдал выпускной экзамен на отлично в дистанционном формате. Теперь он будет работать по специальности в больнице Надыма.

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# коронавирус , реанимация , Тюменский государственный медицинский университет

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