Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов заразился коронавирусом

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Тест на COVID-19 у губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Андрея Артюхова оказался положительным. Результат получен 31 июля.

"В целом, состояние нормальное, нахожусь на изоляции дома. К сожалению, пришлось отменить запланированные на следующую неделю поездки по отдалённым муниципалитетам. Как только получу отрицательные тесты, сразу вернусь к активной работе", - об этом Дмитрий Артюхов написал в своем аккаунте в Instagram.

На Ямале вдвое уменьшилось количество случаев коронавируса, которые фиксируются ежедневно, с 200 до 100 в среднем в день. По данным за минувшие сутки значительно выросло число выздоровевших. ЯНАО по-прежнему на первом месте в стране по тестированию на душу населения, протестировано более 300 тыс. человек.

"Снижать темпы мы не планируем. Все это нам позволяет снять ограничения по работе спортзалов и бассейнов, начать в ближайшие дни плановую медицинскую помощь. Дополнительно выделим 100 миллионов рублей для помощи тем предпринимателям, кто не мог работать в течение долгого времени или до сих пор не открылся - кафе, рестораны, частные досуговые учреждения", - сказал Дмитрий Артюхов.

По его словам, ситуация нормализовалась и в Новом Уренгое. На днях там будет поставлен новый компьютерный томограф с отдельным входом с улицы - специально для больных коронавирусом. По графику строится новый инфекционный госпиталь, чтобы быть лучше готовыми к осенне-зимнему сезону гриппа, ОРВИ и возможной второй волне коронавируса.

"Тем не менее, 100 больных в день - это все равно большая цифра. На своем примере убедился, что коронавирус рядом. Не расслабляйтесь, берегите себя и будьте здоровы!" - пожелал губернатор ЯНАО.

Анжела Лебедева