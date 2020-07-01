Роспотребнадзор: кипячение воды приводит к уничтожению коронавируса

| Фото: www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

90% частиц коронавируса гибнут в воде комнатной температуры за 24 часов, 99,9% - в течение 72 часов. Об исследовании по жизнеспособности вируса в воде сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Исследование установило, что в дехлорированной и морской воде вирус не размножается, но может сохранить жизнеспособность, время его инактивации напрямую зависит от температуры воды.

Кипячение приводит к полному уничтожению вируса, а в хлорированной воде вирус теряет свою жизнеспособность.

Отмечается, что ранее американские ученые в ходе экспериментов с ультрафиолетовым излучением выяснили, что при дозировке ламп в пять миллиджоулей на квадратный сантиметр распространение вируса снизилось на 99% за шесть секунд, а при воздействии ламп 22 мДж/см² коронавирус почти полностью уничтожается за 25 секунд.